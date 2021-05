Zweite Tat innerhalb von Wochen : Wieder Einbruch bei Edeka in Schiefbahn

Symbolfoto Foto: dpa/Friso Gentsch

Schiefbahn Bereits zum zweiten Mal in diesem Monat haben Einbrecher die Edeka-Filiale an der Linsellesstraße in Schiefbahn heimgesucht. Laut Polizei erbeuteten sie Zigaretten. Wie beim ersten Einbruch am 7. Mai brachen Einbrecher am Mittwochmorgen gegen 3.15 Uhr eine Seitentür auf und verschafften sich so Zugang zum Geschäft im Vorraum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

„Vermutlich haben sich die Einbrecher von der Hochstraße aus dem Gebäude genähert und dürften auch dorthin geflüchtet sein“, berichtet die Polizei. Ein Täter war etwa 1,85 cm bis 1,95 Meter groß und stämmig, ein anderer 1,70 bis 1,80 Meter groß und schlank. Beide trugen weiße Pullover und dunkle Jogginghosen sowie Sturmhauben. Hinweise: Tel. 02162 377-0.

(msc)