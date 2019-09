Karneval : Die KG Edelweiß startet in die neue Session

Willich Am kommenden Freitag treffen sich die Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Edelweiß zur ersten Versammlung nach der Sommerpause und starten damit in die Karnevalssession 2019/2020. „Wir freuen uns, dass Willich wieder ein Prinzenpaar hat, und wünschen Andreas I. und Cornelia II. viel Freude und eine gute Zeit,“ sagt der Vorsitzende Wolfgang Pape, der mit seiner Frau Sabine dieses Amt 2014/2015 bekleidete.

Auch in der Sommerzeit haben die Mädchen der Tanzgarde, unterstützt von der Tanzschule Vauth, fleißig neue Garde- und Showtänze einstudiert. Mädchen und Jungen ab 14 Jahren, die Freude am Tanzen haben, können sich bei Jasmin Honings, Ruf 01577 9807500, informieren. Wer gerne Karneval feiert und die KG unterstützen möchte, ist zur Versammlung am Freitag, 13. September, um 20 Uhr in der Gaststätte „Toholt“, Bahnstraße 121, willkommen oder meldet sich Pape unter Ruf 02154 8937455.