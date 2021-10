Infomobil tourt durch Willich : Auf den Wochenmärkten gibt es Infos zum Hochwasserschutz

Dezernentin Brigitte Schwerdtfeger besuchte das HKC-Infomobil auf dem Wochenmarkt in Schiefbahn. Foto: Stadt Willich

Willich Das Info-Mobil des Hochwasser-Kompetenz-Centrums (HKC) ist derzeit auf den Wochenmärkten in der Stadt Willich anzutreffen. Bürger können sich dort informieren.

Wie kann man sich vor Hochwasser schützen? Lohnt sich eine Rückstausicherung für den Keller? Mit welchen baulichen Maßnahmen kann man Gebäude schützen? Wie gefährdet ist meine Wohnung überhaupt bei Starkregen? Antworten auf diese und themenverwandte Fragen gab und gibt es jetzt beim Mobil des Hochwasser-Kompetenz-Centrums (HKC), das derzeit auf Willicher Wochenmärkten unterwegs ist. Ordnungsdezernentin Brigitte Schwerdtfeger machte sich jetzt am Mittwoch selbst ein Bild von den Möglichkeiten des Mobils auf dem Wochenmarkt in Schiefbahn.

Wirtschaftlicher und praxisgerechter Umgang mit dem Thema Hochwasser sind Stichworte, und darum werden am HKC-Infomobil Informationen, Modelle und Anschauungsmaterialien zum allgemeinen Hochwasserschutz präsentiert. Schwerdtfeger: „Konkrete Fragen und konkrete Antworten. So ist Hochwasserschutz zum Anfassen ein guter Baustein zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Solche Informationsangebote wollen wir gerne verstärken.“ Am jetzt durch die Stadt tourenden Mobil haben die Bürgerinnen und Bürger aber eben auch selbst die Möglichkeit, sich zu informieren und individuell möglichst gut vorzubereiten.