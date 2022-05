Nach der Flut in Düsseldorf : Kanalsteine sollen an der Düssel vor Hochwasser schützen

Düsseldorf Die provisorische Maßnahme in der Ostparksiedlung soll für zwei Jahre halten. Dann wird eine Spundwand entlang der Düssel an der Zweibrückenstraße gebaut. Im vergangenen Jahr war die Siedlung nach Starkregenfällen ungekannten Ausmaßes überschwemmt worden.

Die Steine sind rund 180 Kilogramm schwer und so groß, dass sie so gerade eben durch eine Gulli-Öffnung passen würden. Denn normalerweise werden sie auch genau dafür gebraucht: für den Kanalbau. In der Ostparksiedlung wurden die Bauelemente jetzt aber für den Hochwasserschutz zweckentfremdet. An der Zweibrückenstraße entsteht entlang der Nördlichen Düssel ein provisorischer Deich, die Arbeiten sollen noch diese Woche abgeschlossen werden.