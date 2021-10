Uhren und Schmuck gestohlen : Täter ist mit Wasserhahn-Trick erfolgreich

Symbolbild. Foto: dpa/Friso Gentsch

Willich Opfer eines dreisten Diebstahls ist am Donnerstag eine 79-Jährige in Willich geworden. Wie die Polizei mitteilt, klingelte es gegen 14.40 Uhr an ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße.

Der Täter stand bereits vor der Wohnungstür, als sie öffnete. Er erklärte, dass es in der Wohnung des Nachbarn über ihr Probleme mit dem Abwasser gebe, weshalb sie nun in ihrer Wohnung alle Wasserhähne öffnen solle. Er ging wie selbstverständlich in die Wohnung und begann, die Hähne zu öffnen. Dann sorgte er dafür, dass die Frau im Badezimmer auf die geöffneten Hähne aufpasste. Kurz darauf verschwand er mit dem Hinweis, dass nun wieder alles in Ordnung sei. Beim Blick in die anderen Zimmer stellte die 79-jährige fest, dass verschiedene Schränke durchsucht worden waren. Der Unbekannte nahm Uhren und Schmuck mit.

Die Frau kann ihn relativ gut beschreiben: Er war zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß und schlank. Er habe eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und ein schwarzes Basecap getragen. Sie schätzt sein Alter auf 40 bis 50 Jahre. Er sprach akzentfreies Deutsch. Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat diesen Mann am Donnerstagnachmittag im Bereich der Dietrich-Bonhoeffer-Straße gesehen? Die Ermittler sind unter Telefon 02162 377-0 zu erreichen.

(msc)