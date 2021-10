Corona im Kreis Viersen : Die Stadt Willich hat die höchsten Infektionszahlen

Kreis Viersen Am Freitag wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Viersen 13 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt.

Derzeit gelten 143 Personen im Kreis Viersen als infiziert. 189 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Dem Kreis Viersen sind in Tönisvorst zwei, in Grefrath sieben, in Kempen 19 und in Willich 38 Personen als infiziert bekannt. Damit ist die Stadt Willich die Kommune im Kreis Viersen mit den aktuell höchsten Infektionszahlen.