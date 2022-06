Feuerwehr Hückelhoven : Wehrleute üben Hochwasserschutz für den Ernstfall

Hückelhoven Mit vereinten Kräften haben die Feuerwehr und das THW Hückelhoven die Gefahrenabwehr bei Hochwasserlagen trainiert. Das zweitägige Seminar beinhaltete Theorie und Praxis gleichermaßen.

Hochwasser, Sturzfluten und Starkregen sind keine neuen Wetterphänomene, scheinen in der letzten Zeit aber immer häufiger zu werden. Das Hochwasser 2021 hier vor der eigenen Haustüre und die Hochwasserereignisse der letzten Jahrzehnte wie an Oder, Elbe, Rhein und Donau, aber auch die Sturzfluten an vielen kleinen Gewässern in Deutschland haben auch den Wehrleuten aus Hückelhoven gezeigt, dass es wichtig ist, die Verantwortlichen in den Verbänden des Katastrophenschutzes besser und umfassender auszubilden, zu vernetzen und den praktischen Einsatz gemeinsam zu üben.