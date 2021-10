Im Schlosspark Neersen : Skulpturen-Gruppe wird den Bürgern übergeben

Neersen Im Neersener Schlosspark ist eine Skulpturen-Gruppe entstanden. Am 24. Oktober wird sie den Bürgern übergeben. Bei der kleinen Feier kann sich jeder einbringen.

Um sich bei allen zu bedanken, die mitgeholfen haben, eine bunte Skulpturengruppe im Schlosspark Neersen zu bauen, laden Anne Fiedler und Beate Kivelip vom Netzwerk Neersen mit der Evangelischen Emmaus-Kirchengemeinde Willich zur offiziellen Übergabe der neuen Skulpturengruppe in der Nähe des Spielplatzes ein: am Sonntag, 24. Oktober, um 10 Uhr. „Auf der Baustelle im Schlosspark Neersen herrschte drei Wochen lang eine Atmosphäre der Ruhe, der Entspannung, der Zufriedenheit – es war eine Insel der Erholung im großen Alltag“, heißt es in der Einladung.