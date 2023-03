St. Hubertus Schiefbahn Passion für Kirchenmusik und Dichtkunst

25 Jahre Kirchenmusiker an nur einer Kirche, hier St. Hubertus in Schiefbahn, ist ein selten gewordenes Jubiläum. Marcell Feldberg kann es in diesem Frühjahr feiern. Er tut dies mit einem Passionskonzert am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr, natürlich in St. Hubertus. Im Mittelpunkt steht das lutherische Kirchenlied „Da Jesus an dem Kreuze stund“. Im Konzert werden barocke Vertonungen von Samuel Scheidt und Johann Sebastian Bach sowie eine zeitgenössische Bearbeitung von Herbert Callhoff, Feldbergs Orgel-Professor an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, zu hören sein. Feldberg erinnert damit nicht nur an seinen Lehrer, sondern auch an einen Komponisten, der 1933 in Viersen geboren wurde. Zum Konzertprogramm gehören auch Improvisationen von Jürgen Löscher am Saxophon.