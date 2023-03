Warntag im Kreis Viersen Zwei Sirenen in Tönisvorst bleiben stumm

Im Kreis Viersen haben die über die Stadtgebiete verteilten Sirenen weitgehend funktioniert. Aus Kempen und Grefrath melden Feuerwehr und Stadt, dass alle Geräte ordnungsgemäß aktiviert wurden. Aus Willich konnte hierzu keine eindeutige Aussage getroffen werden. Feuerwehrsprecher Lars Greiner konnte aber zumindest feststellen, dass die neu installierte Sirene an der Lindenstraße in Anrath dermaßen laut heulte, dass – so sagte er scherzhaft – „sie sicherlich noch bis Vorst zu hören war“. In Tönisvorst lösten wie bereits beim vorherigen Warntag im Dezember vergangenen Jahres zwei der insgesamt zehn Sirenen im Stadtgebiet nicht korrekt aus: die Sirenen an der Schulstraße und auf dem Bauhof. Die Wartung der Anlagen sei allerdings bereits in Auftrag gegeben, so eine Stadtsprecherin.