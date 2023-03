Antrag für Kreistag So wollen SPD und CDU Familien im Kreis Viersen entlasten

Familien mit kleinen Kindern im Kreis Viersen sollen finanziell entlastet werden. Darauf haben sich CDU und SPD im Kreistag verständigt und einen gemeinsamen Antrag formuliert. Dazu sollen die Elternbeitragstabellen für die Kinderbetreuung in den Kitas und Tagespflege angepasst werden. Nutznießer der Neuregelung wären Eltern, deren Kinder in einer der mehr als 55 Kitas oder in der Tagespflege in den Kommunen Brüggen, Niederkrüchten, Schwalmtal, Tönisvorst und Grefrath betreut werden. Für diese Kommunen ist das Kreisjugendamt zuständig.