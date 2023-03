Neuer Stadtwerke-Firmensitz im Stahlwerk Becker Mit Hochglanz-Zentrale in die Zukunft

Am Ende war es eine Punktlandung. Bis kurz vor dem seit vielen Wochen angekündigten großen Tag werkelten Handwerker noch an einzelnen Räumen in der neuen Hochglanz-Zentrale der Stadtwerke Meerbusch Willich im Stahlwerk Becker. Auch jetzt stehen auf der Rückseite noch die Bagger, gucken Kabel aus den Wänden der weitläufigen Dachterrasse im 2. Obergeschoss, in einem kleinen Besprechungszimmer liegen Holzdielen herum. Aber das sind nur kleine Details. Alles andere des 8,5 Millionen Euro teuren Gebäudes ist fertig – wenn auch mit rund einem Jahr Verspätung.