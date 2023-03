Mieten in Willich Wer Anspruch auf eine Sozialwohnung hat

Es stehen in den nächsten Jahren einige Wohnprojekte in verschiedenen Bereichen der Stadt Willich an, die zumindest zum Teil geförderten Wohnungsbau beinhalten. So zum Beispiel die Katharinenhöfe. „Die Menschen müssen sich aber beeilen, oft sind die Wohnungen schon weg, bevor der erste Spatenstich gemacht wird“, so Theresa Stoll, Obfrau im Planungsausschuss.