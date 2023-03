Ausstellung im Hinzen-Haus Wenn Kunst verschiedene Epochen zusammenbringt

Wenn in Willich der Name Herbert von Werden fällt, dann denken die meisten an Musik. Denn der 73-Jährige gehört zur Oldie-Coverband „McLennon“ und hat schon mit so manchem Auftritt für unvergessliche Momente gesorgt. Er war es auch, der während seiner beruflichen Zeit als Lehrer am St.-Bernhard-Gymnasium in Schiefbahn die dortige Lehrerband mit ins Leben rief. „Ich mache aber nicht nur Musik“, bemerkt von Werden lächelnd und blickt auf die großformatigen Bilder, die im heimischen Wohnzimmer stehen, und die bald sorgfältig verpackt und transportiert werden.