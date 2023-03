Willich Erzieherinnen streiken am Weltfrauentag in Willich

Der Betrieb in einigen Willicher Kitas war von den Streiks betroffen, weil hier besonders viele Beschäftigte dem Aufruf folgten. Die Kita Kantstraße blieb am Mittwoch komplett geschlossen, in der Kita Huiskenstraße gab es keine U3-Betreuung, in der Kita Bengdbruchstraße nur eine stark limitierte Notbetreuung. Gleiches gilt auch für die Kitas in Tönisvorst. Rund 20 Erzieherinnen streikten. Vor allem in den Kitas Brenrader Straße und Feldstraße kam es zu Einschränkungen in der Betreuung der Kinder.