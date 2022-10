Unterstützung für Kinder- und Jugendprojekte : Wertvolle Gewinne warten im Lions-Adventskalender

Willich Tannenbaumformat und tanzende Schneeflocken: In diesem Jahr kostet der Kalender einen Euro mehr. Das sei den höheren Druckkosten geschuldet. Doch es gibt auch viel zu gewinnen.

Die Lions konnten mehr Sponsoren gewinnen. Es gibt 140 Preise im Wert von 7000 Euro. „Es ist eine Steigerung um 20 Prozent. Wir haben neben Geldgutscheinen unter anderem auch fünf Tablets mit dabei“, sagt Timo Krempe von den Lions. 3000 Kalender gibt es insgesamt. Sie können ab sofort an den bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Dazu gehören unter anderen Schreibwaren Erren in Willich, Lotto Fischer in Neersen, Augenoptik Grass in Anrath und Optik-Hörakustik Leuchtges in Schiefbahn.

Die Lions sind mit einem Stand auf den Märkten vertreten: am 2. und 9. November in Schiefbahn, am 3. und 10. November in Willich und am 3. November und 4. November in Neersen. Erstmals nach 18 Jahren ist der Kalender um einen Euro teurer geworden, was den höheren Druckkosten geschuldet ist: Statt fünf Euro kostet er nun sechs Euro. Der Erlös ist für Kinder- und Jugendprojekte in der Stadt Willich und Förderprojekte an Schulen bestimmt.