Attraktion und Grusel-Ambiente : Wie Anrath sich zu Halloween verwandelt

Kürbisse mit und ohne Gesichter, Kerzen, Spinnennetze und Geistergestalten sollen am 31. Oktober die Fußgängerzone schmücken. Foto: Julian Budjan

Anrath Der Werbering Anrath lädt am 31. Oktober zum ersten Halloween-Markt in der Fußgängerzone ein. Fürs Gruselambiente ist gesorgt, fürs kulinarische Wohlbefinden und eine Markt-Atmosphäre ebenfalls. Das wird geboten.

An Halloween treiben traditionell makabrere Gestalten ihr Unwesen und der Ruf „Süßes oder Saures!“ macht die Runde. Am 31. Oktober wird klassisch Halloween gefeiert. In diesem Jahr schließt sich Anrath erstmals in den Reigen ein, feiert damit eine Premiere.

Der Werbering Anrath lädt zum ersten Halloween-Markt ein. Dafür haben sich die Werbering-Mitglieder so einiges einfallen lassen. „Unser Highlight wird sicherlich der Geistertunnel auf dem Alleeschulhof sein“, ist sich Sascha Kain vom Werberingvorstand sicher. Wer sich einmal so richtig herrlich gruseln möchte, der muss dafür nicht zur Burg Frankenstein fahren. Die Anreise auf den Alleeschulhof reicht. Zu Fuß geht es dabei durch den Gruselspaß. Was die Besucher dort alles antreffen werden, wird aber nicht verraten.

Wer nicht aufpasst, kann beim Halloween-Markt an den Pranger gestellt werden, denn den gibt es in Anrath ebenfalls zu sehen. Dazu werden Spiele wie „Monster schießen“ und „Zombie-Bowling“ angeboten – ein Spaß für kleine und große Besucher. Dass sich die Fußgängerzone im entsprechenden Look präsentiert, versteht sich von selbst. Kürbisse mit und ohne Gesichter, Kerzen, Spinnennetze und Geistergestalten gehören zum Ambiente. Den Kürbis gibt es aber nicht nur als Dekoration. Es wird auch Kürbissuppe aufgetischt. Hotdogs, Pommes und Co fehlen aber nicht. Wer teuflische Cocktails probieren möchte, ist ebenfalls an der richtigen Adresse. Die Cocktailbar aus Wuppertal rückt an und tischt auf. Für magische Momente wird der Gaukler Gaudius sorgen. Zauberei und Magie sind sein Metier. Außerdem ist er als Walk Act unterwegs. Neben dem bis 22 Uhr geöffneten lokalen Einzelhandel gehört ein Markt zum Angebot. Die Palette ist bunt gemischt und reicht von praktischen bis hin zu schönen Dingen, die man einerseits gut verschenken kann, andererseits aber gerne selbst behält.

Selbst Hundefreunde kommen auf ihre Kosten. Aus Duisburg reist eine entsprechende Händlerin an. Nicht fehlen dürfen die Prinz Edelbrände und das Willicher Pils. Und vielleicht hat Christoph Heyes nicht nur sein Pils, sondern auch den Willicher Brand im Gepäck. Dabei handelt es sich um einen feiner Bierbrand aus 100 Prozent Willicher Pils, regional gebrannt. Wobei ein warmer Glühwein am Stand der Edelbrände am Abend genau das Richtige sein könnte.

Apropos Abend: Auf dem Alleeschulhof steht nicht nur der Geistertunnel. Hier wird findet die Halloween-Party mit Live-Musik statt. Die Anrather Formation „Fun4You“ ist ein Garant für beste Stimmung. Es handelt sich um eine Open Air Halloween-Party. Was den Werbering besonders freuen und für noch mehr Atmosphäre bei einer solchen Mottoparty sorgen würde, wäre, wenn die Besucher entsprechend passend kostümiert kommen. Wer kostümiert kommt hat zudem die Chance auf einen Gewinn. Dafür muss ein Selfie vor dem Anrather Markt 6 gemacht und noch am gleichen Abend an die Mailadresse mail@anrather-werbering.de gesendet werden. Den Gewinner erwartet ein Efa-Gutschein in Höhe von 100 Euro für den Einkauf in Willich.

Los geht der Halloween-Spaß in Anrath bereits im 14 Uhr. Dann öffnet der Halloween-Markt seine Türen. Eins ist sicher: So haben die Anrather ihre Innenstadt noch nicht erlebt, wie es am 31. Oktober der Fall sein wird.

(jbu)