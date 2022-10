Aktion in Grevenbroich : Lions-Club startet Verkauf seines Adventskalenders

Grevenbroich Der Lions-Club Grevenbroich hat mit dem Verkauf seines Adventskalenders begonnen. Die Auflage ist limitiert, auch ist der Verkaufszeitraum befristet: Die Kalender zum Preis von je acht Euro gibt es nur bis 19. November.

Der Kalender, dessen Titelbild Schüler der Jakobus-Grundschule Neukirchen gestaltet haben, sieht nicht nur dekorativ aus: Er soll auch dazu beitragen, Gutes zu tun. Wie der Lions-Club mitteilte, soll der Reinerlös aus der Aktion komplett an die Jona-Hospizbewegung in Grevenbroich gehen. Jeder Adventskalender ist mit einer individuellen Glücksnummer versehen. Mit dieser Glücksnummer gibt es in der Adventszeit täglich einen Preis in einem Mindestwert von 50 Euro zu gewinnen. Zudem winken Hauptpreise – vom Weber-Grill über Reisen und iPads bis hin zu einer Wasseraufbereitungsanlage im Wert von mehreren tausend Euro.