Alle Züge im Stadtgebiet : So zieht Sankt Martin in Willich

So zieht Sankt Martin in Willich

Stadt Willich Neun öffentliche Martinszüge gibt es in diesem Jahr wieder in Willich. Wir geben einen Überblick über die Tage, Startzeiten, Zugwege und Attraktionen.

St. Martin rückt näher – und damit auch die Umzüge der Kinder mit ihren prächtigen Laternen, die in diesem Jahr wieder durch die Stadt ziehen. Insgesamt gibt es in diesem Jahr neun angemeldete Hauptzügen in den vier Willicher Ortsteilen. Die Kindertagesstätten feiern überwiegend unter sich. Den Überblick über die Termine und Zugwege der öffentlichen Züge gibt es mit Klick auf das Bild oben.