Lions Club Hilden : Mit Adventskalendern helfen und gewinnen

Info

Verkaufsstellen Ab dem 20. Oktober ist der Adventskalender an folgenden Verkaufsstellen zu erwerben: Modehaus von Gehlen, Parfümerie Platen, Dres. Klaus & Martin Hesse, Praxis Gettmann/ Dr. Melcher, Hat-fit, Saturn im Itter-Karree, Seniorenstift Curanum, Haus Horst Seniorenwohnstift, Gesundheitszentrum medwerk, Blumen Rack, Knaacks Büdchen, Edeka Breidohr’s Frische-Center, Hautarztpraxis Dr. Pichelmaier-Kiolbassa, Weinhandlung Barrique.

Lions-Stände Zudem verkauft das Lions Hilfswerk die Kalender jeden Samstag an einem eigenen Verkaufswagen in der Stadt. Los geht es am Samstag, 22. Oktober, zwischen 9 und 16 Uhr vor dem Bürgerhaus. Am 29. Oktober sowie am 12. November steht der Wagen auf dem Warrington-Platz vor Saturn. Am 5. November und am 19. November sind die Kalender vor dem Rathaus-Center erhältlich.