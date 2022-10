Pandemie im Kreis Viersen : Vier Menschen sterben nach Corona-Infektion

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind vier weitere Menschen gestorben, die mit dem Coronavirus infiziert waren. Das teilte der Kreis Viersen am Donnerstag mit.

Seit Donnerstag, 20. Oktober, wurden im Kreis Viersen insgesamt 1911 neue Corona-Fälle bekannt, davon 480 in Viersen, 277 in Willich, 273 in Nettetal, 241 in Kempen, 219 in Tönisvorst, 125 in Brüggen, 123 in Grefrath, 89 in Niederkrüchten und 84 in Schwalmtal.