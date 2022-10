Langenfeld: Verkauf des Lions-Adventskalenders startet​

Langenfeld Gewinne im Gesamtwert von 22.000 Euro warten auf neue Besitzer. Der Erlös aus dem Verkauf geht an verschiedene Hilfsprojekte. Der Hauptgewinn sind 1000 Euro.

24 kleine Kunstwerke, 520 Gewinne, verteilt auf 6300 Adventskalender – das sind die Zahlen zum diesjährigen Langenfelder Lions-Adventskalender. Mit dem traditionellen Verkauf des Kalenders mit der Los-Nr. 1 an Bürgermeister Frank Schneider begann für die rund 40 Clubmitglieder die Herausforderung, bis zum 1. Dezember die erhofften Einnahmen von rund 30.000 Euro zu realisieren.

Lions-Präsident Peter Siemons erinnerte daran, dass mit dem jetzt zum 15. Mal angebotenen Kalender der finanzielle Grundstein für die vielfältigen lokalen und überregionalen Hilfsprojekte des Vereins gebildet werden. Sein Dank galt sowohl den Sponsoren, als auch den Verkaufsstellen in Geschäften und Einrichtungen quer durchs Stadtgebiet. Die Vorderseite des Kalenders zeigt 24 der bei Weihnachtsmusik und sommerlichen Temperaturen in der Klasse 6d der Prismaschule entstandenen Bilder; alle gemalten Bilder im Großformat werden in der Stadtbibliothek und der Stadt-Sparkasse zu sehen sein.