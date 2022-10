Willich : Vorverkaufsstart für Jahreskonzerte der Tonköpfe

Willich Das gemischte A-cappella-Ensemble „Tonköpfe“ lädt am ersten Adventswochenende zu zwei Konzerten ein. Dabei werden einige Tonköpfe Premiere feiern. Es habe einige Wechsel in der Besetzung gegeben, so Chorleiterin Andrea Kautny, man freue sich, jetzt mit frischer Energie auf der Bühne stehen zu können.

Die beiden Konzerte finden in der Aula des Anrather Lise-Meitner-Gymnasiums statt: am Samstag, 26. November um 19 Uhr (im gedruckten Veranstaltungskalender der Stadt Willich steht fälschlicherweise 16 Uhr) und am Sonntag, 27. November, um 16 Uhr. Einlass in den Saal ist 30 Minuten vor Beginn. Karten zum Preis von zwölf Euro, ermäßigt sechs Euro, gibt es im Vorverkauf bei der Willicher Buchhandlung an der Grabenstraße 12 in Alt-Willich, bei der Anrather Bücherecke, Jakob-Krebs-Straße 27 in Anrath, bei Lotto/Toto Fischer, Hauptstraße 29 in Neersen, und bei der Vinothek Hesker, Hubertusplatz 4 in Schiefbahn. Reservierungen sind möglich per E-Mail an konzertkarten@tonkoepfe.com oder telefonisch unter 02154 4719893.