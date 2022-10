Leichlingen : Verkauf des Lions-Adventskalenders startet

Sabine Jansen, Silvia Bergmann, Dr. Henning Krämer, Peter Grebing und Bürgermeister Frank Steffes (v.l.) mit dem Lions-Adventskalender. Foto: Stadt Leichlingen

Leichlingen Mit dem Erlös werden unverschuldet in Not geratene Leichlinger unterstützt. Und auch für die Käufer lohnt es sich. Sie erhalten Sachpreise, gesponsort von Geschäftsleuten.

Gutes für andere tun, und dabei selbst auch eine kleine Überraschung erhalten – diese Möglichkeit haben die Leichlinger. Bereits zum 20. Mal in Folge sammelt der Lions Club Leichlingen – Löwen von Berg durch den Verkauf von Adventskalendern Gelder, die unverschuldet in Not geratenen Leichlinger Bürgern zugutekommen sollen.

Auf diese Weise sind in den letzten Jahren bereits 131.000 Euro zusammengekommen. Auch für dieses Jahr wünschen sich die Vertreter des Lions Clubs Leichlingen und Bürgermeister Frank Steffes als Schirmherr der Aktion reges Interesse und die Unterstützung der Leichlinger durch den Kauf eines der 2150 Kalender, um Leichlingern in Not ein schönes Weihnachten bescheren zu können.

Die Verteilung der Einnahmen erfolgt an spendenbedürftige Einwohnerinnen und Einwohner in Kooperation mit den ortsansässigen karitativen Organisationen, wie beispielsweise die Caritas, die Diakonie oder die Tafel.

Die künstlerische Gestaltung des Adventskalenders übernahm abermals die lokale Künstlerin Silvia Bergmann, die für das diesjährige Motiv die Wupper-Brücke „Marly-le-Roi“ winterlich in Szene setzte. Jenseits der optischen Gestaltung haben die 111 Sponsoren – unter anderem aus den Bereichen Autopflege, Gesundheit sowie Gastronomie – dafür gesorgt, dass der Kalender auch den Käufern Überraschungen und die Chance auf 210 Sachpreise im Wert von 8741 Euro bietet, um die Weihnachtszeit etwas zu versüßen.

Die Verlosung der Preise startet pünktlich zum Beginn der Adventszeit am ersten Dezember in Form einer täglichen Ziehung der Kalendernummern. Die Gewinnerziehungen sind unter www.lionsclub-leichlingen.de und in den Verkaufsstellen einsehbar.

Am Mittwoch, 26. Oktober, startet der Verkauf auf dem Wochenmarkt zum Preis von fünf Euro. Darüber hinaus ist der Adventskalender in den Buchhandlungen „Langen“ und „Pavlik“ sowie im „Haarstudio Deus“ erhältlich.

