Vernissage auf Schloss Neersen : Wenn die Natur verlassene Industrieanlagen zurückerobert

Neersen Der Künstler Bernd Lieven zeigt ab Sonntag auf Schloss Neersen in seiner Ausstellung Gärten des Verfalls. Verlassene Orte, die von Pflanzen überwuchert und langsam vergessen werden.

Bernd Lieven ist als Künstler in Willich kein Unbekannter: Seine Arbeit zum Wasserwerk des Stahlwerks Becker hängt im Gründerzentrum. Sie hat inzwischen historisch-dokumentierenden Charakter, da das Wasserwerk baulich eine Renaissance erlebt hat. Am Sonntag, 13. März, wird um 11 Uhr in der Galerie Schloss Neersen eine Ausstellung mit Bernd Lieven eröffnet, in der er eine Edition mit Motiven des Wasserwerks, des Schlosses und des Wasserturms in Willich zeigt.