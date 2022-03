Mitglieder-Austritte in der Pandemie : Dem Roten Kreuz in Willich gehen die Helfer aus

Anrath Das Herz der Arbeit sind beim DRK die ehrenamtlichen Helfer. Doch in der Pandemie haben sich zahlreiche Mitglieder abgewendet, weil Einsätze auf Veranstaltungen ausfielen und das soziale Miteinander litt. Dabei ist ihre Hilfe wichtiger denn je.

„Alle Mitarbeiter in unserem Testzentrum sind ehrenamtlich im Einsatz. Mit dem, was wir hier verdienen finanzieren wir indes unsere laufenden Kosten und unsere Ausrüstung, um die vielschichtige Hilfe anbieten zu können, wie wir sie in verschiedenen Bereichen leisten“, erklärt Markus Schulze, der stellvertretende Bereitschaftsleiter des DRK-Ortsvereins ist. Ehrenamt ist das generelle Stichwort beim DRK. Dank des Einsatzes und des Engagements von ehrenamtlich arbeitenden Menschen kann das DRK in Willich für andere Menschen da sein, Hilfe leisten und sogar Leben retten.

Im DRK-Ortsverein Willich geht es schon mit sechs Jahren los, denn es gibt ein eigenes Jugendrotkreuz, bei dem mit viel Spiel und Spaß an die Erste Hilfe und ein soziales Miteinander herangeführt wird. Ab 16 Jahren wird man in den Bereitschaftsdienst aufgenommen und begleitet bei Einsätzen. Ab 18 Jahren kann dann aktiv mitgearbeitet werden. Die Kameradschaft und das soziale Leben kommen beim DRK-Ortsverein Willich nicht zu kurz. Einmal pro Monat steht so ein Dienstabend in den hauseigenen Räumlichkeiten am Markt 3 in Anrath an, der nun auch wieder stattfinden kann.