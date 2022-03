Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ : Erfolg für Schüler aus dem Kreis Viersen bei „Jugend forscht“

Lukas Weghs vom Gymnasium Thomaeum in Kempen erhielt den Sonderpreis für #das beste interdisziplinäre Projekt für seine Arbeit „Photometric Search for Exomoons by using Ensembles of Machine Learning algorithms“. Foto: Unternehmerschaft Niederrhein

Kreis Viersen Kinder und Jugendliche aus Grefrath, Kempen, Tönisvorst und Willich nahmen mit spannenden Projekten am Regionalwettbewerb teil. Am Mittwoch war Prämierung.

Am Mittwoch wurden die Regionalsieger des Wettbewerbs „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ prämiert. Die Preisvergabe geschah corona-bedingt online. Folgende Kinder und Jugendliche aus Kempen, Grefrath, Willich und Tönisvorst waren unter den Siegern: Kategorie Arbeitswelt, Schüler experimentieren: Lise-Meitner-Gymnasium Willich, Jaron Wirth, „Auswirkung von sportlicher Aktivität auf die Denkfähigkeit“; Chemie, Jugend forscht, Katja Stammsen, Michael-Ende-Gymnasium Tönisvorst, „Herstellung und Anwendungsmöglichkeiten von Bioplastik aus Bananenschalen“; Chemie Schüler experimentieren, Jakob Floeth, Liefrauenschule Mülhausen Grefrath, „Forschungen zu Stahl und seinen Eigenschaften unter Berücksichtigung äußerer Umstände“; Mathematik/Informatik, Jugend forscht, Moritz von Basum, Luise-van-Duesberg-Gymnasium Kempen, „Online Shopping 2.0 – Der intelligente Spiegel“, auch Sonderpreis Zeitschriften-Jahresabonnement „ct-Magazin für Computertechnik“; Technik, Schüler experimentieren, Daniel Lückgen, Liebfrauenschule Mülhausen Grefrath, „TATMAC (The automatic apple cutter)“; Geo- und Raumwissenschaften, Schüler experimentieren, Lena Göllner, Emma-Sophie Stranz, Mia Timm, Lise-Meitner-Gymnasium Willich, „Gewässeruntersuchungen“; Mathematik, Jugend forscht, Fabian Paul, Thomaeum, Kempen, „Verfahren zur Roboternavigation innerhalb von Reihenkulturen“, auch Sonderpreis „Umwelttechnik“, Geo- und Raumwissenschaften, Jugend forscht, Lukas Weghs, Thomaeum Kempen, „Photometric Search for Exomoons by using Ensembles of Machine Learning Algorithms“ – Sonderpreis „Das beste interdisziplinäre Projekt“; Biologie, Schüler experimentieren: Klaas Heintges, Lise-Meitner-Gymnasium Willich, „Beurteilung des Keimverhaltens von Pflanzkartoffeln unterschiedlicher Größe“, Sonderpreis Zeitschriften-Jahresabonnement „natur“.