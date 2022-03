Kunst in Ratingen : Museum Ratingen präsentiert zeitgenössische Kunst

Ratingen Das Museum Ratingen eröffnet am Freitag, 11. März, um 19 Uhr die Ausstellung „Unendliche Geschichten. Aus der Sammlung Oehmen“. Die Ausstellung ist anschließend noch bis zum 31. Juli zu sehen.

Zu sehen gibt es vor allem Gemälde, die teilweise im großen Format erworben wurden, außerdem Zeichnungen, Fotografien, Skulpturen und Objekte. Viele Werke sind fantastisch surreal und rätselhaft und lassen die Besucher in ganz eigene Welten eintauchen. Bemerkenswert an der rheinischen Sammlung ist, dass immer wieder junge Kunstschaffende durch Ankäufe gefördert werden. Oftmals haben sie ihr Studium an der Düsseldorfer Kunstakademie oder der HBK in Braunschweig absolviert. So lässt sich das Sammlerpaar stets neu inspirieren, was zu einem „anderen Blick“ und „einer anderen Begegnung mit der Außenwelt“ beiträgt, wie es Stephan Oehmen beschreibt.