Bürgerbefragung : Wie Willich in Zukunft wohnen will

Wie Willich in Zukunft wohnen will

Willich In einer Online-Umfrage möchte die Stadt Willich von den Bürgern wissen, wie und in welcher Form neuer Wohnraum geschaffen werden soll.

Auch in Willich wird der Wohnraum immer knapper, steigen seit Jahren die Preise. Die Stadt Willich möchte nun gemeinsam mit der Politik die Bürgerinnen und Bürger der in die Diskussion um die Zukunft des Wohnens in Willich einbeziehen. Bis zum 8. April hat jeder in einer Online-Umfrage die Möglichkeit, die Leitlinien für den künftigen Wohnstandort Willich aktiv mitzugestalten.