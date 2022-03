43. Duisburger Akzente : Spuren als Linien und Striche oder als symbolisch gesetzte Zeichen

Duisburg „Different Strokes“: Die neue Gruppenausstellung im Kunstverein Duisburg am Weidenweg wird am Freitag um 19 Uhr eröffnet. Im Fokus stehen dabei zehn Positionen prozessual-abstrakter Malerei.

Als Beitrag zu den zeitgleich am Freitag beginnenden 43. Duisburger Akzenten lädt der Kunstverein Duisburg zur abendlichen Vernissage in den Weidenweg 10. „Different Strokes“ heißt die Ausstellung, die dann um 19 Uhr vom Vereinsvorsitzenden Herbert Gorba und dem Künstler und Kurator der Ausstellung, Jan Holthoff, eröffnet wird. Anwesend werden dabei auch alle zehn beteiligten Künstlerinnen und Künstler sein (siehe weiter unten), mit Ausnahme von Peppi Bottrop .

„‘Different Strokes‘ nimmt zehn Positionen prozessual-abstrakter Malerei in den Fokus und geht der Frage nach, welche Möglichkeiten der Materialentfaltung und Gestaltbildung gestische Malerei als eine tradierte Strategie abstrakten Handelns in der aktuellen Kunst hervorbringen kann,“ heißt es in der Einladung.

Dafür hat der in Duisburg geborene und jetzt in Düsseldorf lebende international arbeitende Holthoff 19 Arbeiten der besagten Künstlerinnen und Künstler ausgewählt. Sowohl kannte er die Künstler, als auch deren Werke. „Ich bin Künstler, der aber auch kuratiert“, sagt der neben seinem Düsseldorfer Kunststudium der Malerei an der Kunstakademie zeitgleich promovierende Staats- und Europarechtler von sich, der eine ähnliche Gruppenausstellung mit Symposium 2021 unter dem Titel „TNoA – The Nature of Abstraction“ kuratierte.