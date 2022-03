29 Menschen mit Corona im Krankenhaus : 779 neue Corona-Fälle im Kreis Viersen

Im Kreis Viersen wurden am Mittwoch 779 neue Corona-Fälle bekannt (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Kreis Viersen Im Kreis Viersen sind am Mittwoch 779 neue Corona-Fälle bekannt geworden – davon 103 in Kempen, 96 in Willich, 71 in Tönisvorst und 29 in Grefrath.

Die meisten neuen Fälle gibt es in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen (153 Fälle) und in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen (122).

Der Inzidenzwert – die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner – steigt nach der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 1080,6 auf 1225,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 1277,3.