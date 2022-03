Corona : 67-Jähriger gestorben – Inzidenz steigt weiter

Kreis Viersen Im Kreis Viersen ist eine weitere Person an der Corona-Krankheit gestorben. Es handelt sich um einen 67-Jährigen aus Viersen, teilt die Kreisverwaltung mit.

Dem Kreis Viersen wurden am Freitag, 11. März, 774 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt – 104 davon in Kempen, 91 in Willich, 50 in Grefrath und 45 in Tönisvorst.