Kreis Viersen : Hochschule Niederrhein bietet neue Studiengänge an

Hochschule Niederrhein bietet neue Studiengänge an

Kreis Viersen Anmeldung für 60 Bachelor- und 29 Masterstudiengänge ist möglich bis zum 15. Juli. Im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften wird es erstmals einen komplett englischsprachigen Studiengang geben.

Ab sofort können sich Studieninteressierte zum Wintersemester 2018/19 an der Hochschule Niederrhein bewerben. Bis zum 15. Juli ist das Online-Verfahren für insgesamt 60 Bachelorstudiengänge und 29 Masterstudiengänge geöffnet. Zum Wintersemester, das am 24. September offiziell beginnt, gibt es auch neue Studiengänge.

Am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften wird erstmals ein komplett englischsprachiger Masterstudiengang angeboten. Der Master International Management soll auf Tätigkeiten im internationalen Unternehmensmanagement vorbereiten. "Die Studierenden werden befähigt, Vorgänge und Probleme der Wirtschaftspraxis im internationalen Umfeld zu erkennen und zu analysieren, ökonomisch begründete Lösungen zu erarbeiten und dabei auch außerfachliche Bezüge zu beachten", sagt Studiengangleiter Professor Martin Wenke. Der Studiengang richtet sich an Interessierte, die bereits erfolgreich einen Bachelor- oder einen gleichwertigen Studiengang mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung abgeschlossen haben und gute bis sehr gute Englischkenntnisse vorweisen können.

Am Fachbereich Sozialwesen gibt es den beliebten Bachelorstudiengang Soziale Arbeit jetzt auch in der dualen Variante. Die Studierenden sind rund 20 Stunden pro Woche bei einem ausgewählten Träger der Sozialen Arbeit tätig und gehen begleitend an zwei bis drei Tagen pro Woche zu den Lehrveranstaltungen. "Ziel des Studiengangs ist es, durch eine umfangreiche Verzahnung von Lehrinhalten und Praxisanteilen den Theorie-Praxis-Transfer und den Kompetenzerwerb zu optimieren", sagt Professor Michael Borg-Laufs, Dekan des Fachbereichs Sozialwesen.