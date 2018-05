Stadt Willich: Volksbank fördert Projekte: Vorschläge bis 6. Juli machen

Stadt Willich "Wir helfen" - unter diesem Motto beweist die Volksbank Mönchengladbach, zu der auch die Volksbank Willich gehört, seit sechs Jahren im Alltag, wie gemeinschaftliches Handeln zum Erfolg führt. Neue Projektvorschläge können bis zum 6. Juli schriftlich eingereicht werden.

Vor sechs Jahren hatten die Mitarbeiter eine Idee, die Wellen schlug. Unter dem Motto "Wir helfen" packen sie ehrenamtlich in ihrer Freizeit an, um etwas für die Allgemeinheit zu bewegen. Bisher waren die Aktiven bei 20 Projekten in Mönchengladbach und Willich im Einsatz. Ins Leben gerufen wurde die Initiative vom damaligen Betriebsrat, die bei den Kollegen auf offene Ohren stießen. Ob der Umzug eines Kindergartens, die Säuberung eines Waldes, das Anlegen von Hochbeeten, die Sanierung einer Toilettenanlage oder die nötige Renovierung von Gruppenräumen - die freiwilligen Helfer von der Volksbank sind gerne dabei. Mittlerweile verfügen die Organisatoren über einen Pool von über 50 Helfern, die gemeinsam mit Köpfchen, Muskelkraft und guten Ideen ans Werk gehen.