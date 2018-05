Landesmeisterschaft 3d Bogenschießen: Holger Tolles landet auf Platz Zwei

Willich

TÖNISVORST (RP) 124 Bogenbegeisterte haben sich in Porta Westfalica zur Landesmeisterschaft 3D des Bogensportverbandes Nordrhein-Westfalen getroffen. Geschossen wurde auf insgesamt 28 Ziele unbekannter Entfernung, wobei die Entfernungen zwischen 5 Meter (Jugendliche ohne Visier) und 60 Meter (Erwachsene mit Visier) betrug. An zwei Tagen wurden bei optimalem Wetter am Samstag in einer 3-Pfeilrunde und am Sonntag in einer Hunterrunde die Sieger ausgeschossen. Holger Tolles, als einziger Vertreter des SFT St. Tönis, belegte nach einer guten Leistung an beiden Tagen den zweiten Platz.