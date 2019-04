Willich : Glasfaser: Tiefbauarbeiten in Wekeln-Ost beginnen bald

Glasfaser: Tiefbauarbeiten in Wekeln-Ost beginnen bald

Willich Die Tiefbauarbeiten für den Glasfaserausbau in Wekeln-Ost beginnen in Kürze. Das teilt das Unternehmen „Deutsche Glasfaser“ mit, die die Infrastruktur für schnelles Internet bereitstellt. Mit Beginn der Tiefbauarbeiten werde es ein Baubüro als lokale Anlaufstelle geben.

Nun beginnt das von Deutsche Glasfaser beauftragte Generalunternehmen Avra GmbH mit den Hausbegehungen bei Kunden, um festzulegen, wo die Leitungen auf dem Grundstück verlegt und ins Haus geführt werden. Auch die Installationswege im Haus werden gemeinsam festgelegt. Dazu werde es eine genaue Terminabsprache mit den Anwohnern im Vorfeld geben. Hierzu wird das von Deutsche Glasfaser beauftragte Generalunternehmen auf die Kunden direkt zukommen. Im Rahmen der Hausbegehung wird ein so genanntes Begehungsprotokoll erstellt. Dieses muss am Ende der Begehung von beiden Parteien unterzeichnet werden und ist so erst verbindlich.