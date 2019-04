Willich : Niklas Siepen und Sebo Sam gewinnen Newcomer-Contest

Willich Lacht und tut Gutes: Der „Comedy Fun House“ Newcomer-Contest 2019 ist vorbei. Zwei Abende volles Haus bei Schiffer mit ausgelassener Stimmung. Insgesamt wurden 873 Euro gesammelt. Das macht mit den Spenden von der Fun-House-Show im Januar knapp 1000, die komplett an den Kinderschutzbund Willich gehen.

Weiter geht es mit dem Comedy Fun House in alter Form am 13. September in der Josefshalle in Anrath. Mit dabei sind diesmal David Kebekus, Don Clarke und Costa Meronianakis. Natürlich sind auch die Newcomer-Contest-Gewinner Sebo Sam und Niklas Siepen mit am Start. Karten gibt es ab dem 6. Mai in der Willicher Buchhandlung und im Geschäft Sternenhimmel Anrath.