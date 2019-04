Willicher Alphornbläser : Töne denken und mit den Lippen formen

Willich Die Niederrheinischen Alphornbläser proben jede Woche im Pfarrzentrum in Willich. Die Spieler kommen aus Willich, Ratingen und Mönchengladbach. Das Quartett wünscht sich Verstärkung und ist offen für neue Interessenten.

Doch wie kommt man am flachen Niederrhein zum Alphorn? Der Willicher Bernd Ungermanns kennt die Frage, die ihm oft gestellt wurde. Das Schlüsselereignis ist schon 20 Jahre her. Damals machte Ungermanns Urlaub in Österreich. Auf einem Berg erlebte er an einem Gipfelkreuz auf 1200 Metern Höhe eine Heilige Messe unter freiem Himmel. Dabei erklangen auch Alphörner. Das beeindruckte den Touristen aus dem Flachland ungemein, und der Impuls, das will ich auch machen, war nicht mehr zu leugnen. Es vergingen aber dann noch 15 Jahre, bis sich Ungermanns 2014 ein eigenes Alphorn anschaffte.