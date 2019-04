Willich : Spielen im Zeichen der Inklusion

Willich Wie viel Spaß Inklusion macht, zeigt der Deutsch-Lettische Freundeskreis. Unter dem Titel „Gemeinsam statt Einsam“ lädt er in Kooperation mit mehreren Partnern für den 5. Mai zu einem Nachmittag voller Spiele auf dem Kaiserplatz ein.

Spieleabende und -nachmittage gibt es in den vielen Einrichtungen immer wieder. In Willich gibt es jetzt allerdings eine Premiere: Der Deutsch-Lettische Freundeskreis veranstaltet zusammen mit der Gesellschaft für internationale Traditionsspiele, der International Association for Traditional Sports and Games (IATSG), sowie der Lebenshilfe Kreis Viersen, der Stadt Willich und der integrativen Gruppe des TV Schiefbahn einen Spielenachmittag in Sachen Inklusion. „Gemeinsam statt Einsam“ heißt es am Sonntag, 5. Mai, von 14 bis 17 Uhr auf dem Kaiserplatz in Willich.