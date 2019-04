Gestaltung : Auch rund um den Willicher Marktplatz tut sich was

Willich Auch wenn die Umbauarbeiten des Willicher Marktplatzes bald abgeschlossen sind, wird es weitere Verschönerungen und Verbesserungen geben. „Schuld“ daran ist zum einen das Förderprogramm zur Umsetzung der Gestaltungsleitlinien in Willich.

Zum anderen wird es bald ein neues Restaurant im ehemaligen Café Wermes am Markt 15 geben: Pizzeria/Trattoria Mori ist schon an den Scheiben zu lesen.

Mit Ulrich Keesmakers vom „Willicher Eishimmel“ und Andrea Tinelli von der Gaststätte Maaßen sind zudem zwei Unternehmer aus der Willicher City auf das Angebot der Stadt eingestiegen, beratend und finanziell bei Neuanschaffungen rund um Ladenlokale tätig zu werden. Hintergrund ist ein Förderprogramm zur Umsetzung der Gestaltungsleitlinien in Willich, wie Dominik Heinrich vom Geschäftsbereich Stadtplanung erläutert: „Beim Eishimmel werden neue Schirme in geschmackvollem Anthrazit mit speziellem und extra schnellem Schließmechanismus mit dem Programm gefördert, bei der Gaststätte Maaßen geht es um Möblierung: Es sollen Stehtische und Hocker in hochwertig gebeizter Fichte angeschafft werden – und auch hier greift das Programm mit ganz konkreter finanzieller Unterstützung.“

Als Projekt zur Verbesserung der Gestaltungsqualität in der Innenstadt wurden im Zusammenhang mit der Neugestaltung Marktplatz „Gestaltungsleitlinien“ erarbeitet – mit Händlern, Gastronomen und Eigentümern im Rahmen eines Workshops. Der „öffentliche Raum“ soll verbessert und vereinheitlicht werden – wobei genug Raum für Individualität bleibt. Das Förderprogramm soll Gewerbetreibende bei konkreten Maßnahmen zur Umsetzung finanziell unterstützen – zum Beispiel bei der Beschaffung von Mobiliar oder Werbeanlagen. Gefördert werden „Maßnahmen am Baukörper“ oder „unmittelbar vor der Gewerbeeinheit im öffentlichen Raum“: Am Baukörper können das frei auf der Fassade montierte Einzelbuchstaben, Schriftzüge oder Flachschilder sein, aber auch integrierte Lösungen in Markisen oder Baldachine, Aussteckschilder, Aufmalungen oder Schaufenster-Beklebungen. Mit „vor der Gewerbeeinheit“ sind zum Beispiel Gastronomiemöblierung, Schirme, Witterungsschutz, Warenauslagen, Kundenstopper oder mobile Pflanzen gemeint.