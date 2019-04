Willich : 41 Feuerwehrleute schließen Grundausbildung erfolgreich ab

Willich Mit 41 Teilnehmern war es der größte Truppmannlehrgang seit dem Beginn des Ausbildungsverbunds der Feuerwehren Kempen, Tönisvorst und Willich. Mit dem Bestehen des Lehrgangs (Module drei und vier) ist die feuerwehrtechnische Grundausbildung abgeschlossen.

Nach der schriftlichen Prüfung folgten die praktischen Prüfungen, bei denen jede Gruppe zunächst beweisen musste, dass sie in der Lage ist, eine eingeklemmte Person aus einem verunfallten Pkw zu befreien. Am Nachmittag standen insgesamt drei Löschangriffe auf dem Programm. Unter den wachsamen Augen der Prüfungskommission – bestehend aus Wehrführern, Löschzugführern und Ausbildern – zeigten die Teilnehmer, was sie in den vergangenen Wochen gelernt hatten. Nach Auswertung aller Prüfungsergebnisse stand am Abend fest, dass alle Teilnehmer der Prüfung den Lehrgang mit Erfolg abgeschlossen haben. Ein Feuerwehrmann fehlte krankheitsbedingt.