Früheres Katharinen-Hospital in Willich : Hospitalgelände ist abgeräumt

Übergabe des ehemaligen Katharinen-Hospital-Geländes an die Grundstücksgesellschaft Foto: Marc Schütz

Willich Das Katharinen-Hospital in Willich ist nun endgültig Geschichte: Nichts mehr erinnert auf dem Gelände an der Bahnstraße an das Krankenhaus, die Abriss- und Auffüllarbeiten sind beendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fast 30.000 Tonnen Schutt, verteilt auf 1500 Lkw-Ladungen, wurden abtransportiert. Zu einer symbolischen Übergabe trafen sich jetzt Vertreter des Abbruchunternehmens Prangenberg und Zaum und des Ingenieurbüros Zöllner sowie der Willicher Politik und Verwaltung und der städtischen Grundstücksgesellschaft GSG, der das Gelände gehört. Bald schon soll es einen neuen Besitzer geben, der dort einen Komplex aus Wohnungen und Gewerbe errichten soll. Eine 15-köpfige Auswahlkommission hat am Donnerstag eine Entscheidung getroffen und will diese in der nächsten Woche bekannt geben. Wenn die planungsrechtlichen Voraussetzungen Ende des Jahres geschaffen sein werden, soll es mit dem Bau möglichst früh 2021 losgehen.

(msc)