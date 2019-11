Rugby : Die wilden Wespen aus Willich

Willich Seit drei Jahren hat der Sportverein DJK-VfL Willich eine eigene Rugby-Abteilung. Die „Willicher Wasps“ bieten regelmäßig Trainingsstunden für Kinder und Erwachsene an.

Rugby ist eine Nischensportart, die in Willich schon Tradition hat. Die bis 1992 dort stationierten britischen Einheiten hatten eine Rugby-Mannschaft und spielten auf dem Gelände, auf dem sich heute die Flüchtlingsunterkünfte befinden. „Mein Vater, der hier stationiert war, hat dort ebenfalls gespielt“, erinnert sich Sylvia Foy, die dadurch mit dem Sport aufwuchs. Doch mit dem Wegzug der Briten schien Rugby in Vergessenheit zu geraten. Das änderte sich 2012, als Sylvia Foy von einem jungen Mann aus der Leiterrunde der Messdiener der Pfarre St. Katharina angesprochen wurde, ob sie nicht Rugby-Interessierte kennen würde. Der junge Mann hatte bei einem Studien-Aufenthalt Schottland den Sport kennen und lieben gelernt.

Es bildete sich eine Gruppe, die regelmäßig in Willich trainierte. Sylvia Foy sprach nach einiger Zeit Helmut Frantzen vom DJK-VfL an, ob Rugby kein Sport für den Verein wäre. Im Frühjahr 2016 schaute sich Frantzen das Training an und im Herbst war Rugby eine Abteilung des alteingesessenen Vereins. Der Name für die Rugby-Gruppe war schnell gefunden. „,Willicher Wasps’ hieß damals die Mannschaft der Briten, die in Willich stationiert war. Wir haben den Namen einfach übernommen“, sagt Sylvia Foy. Heute zählt die Abteilung 20 Kinder und Jugendliche in der Jugendabteilung, wobei Kinder ab acht Jahre aufgenommen werden. Bei den Erwachsenen spielen 30 aktive Frauen und Männer mit. Allerdings gibt es nur eine Herrenmannschaft, die wie die Jugendmannschaft auf Turniere fährt. Der Grund: Es gibt bei den „Wasps“ noch nicht genug Frauen für ein eigenes Damenteam. „Rugby kann jeder spielen. Für jeden gibt es eine Position im Spiel“, sagt Sylvia Foy.