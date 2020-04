Schiefbahn : Bürgerbusverein ist trotz Corona-Stopp nicht untätig

Schiefbahn Obwohl die Regelungen zur Corona-Epidemie auch den Bürgerbus in Schiefbahn gezwungen haben, den Fahrbetrieb einzustellen, sind die Vorstandsmitglieder nicht untätig.

Wagenmeister Jürgen Nohlweiler und sein Kollege Hans-Ulrich Drepper sorgten dafür, dass der derzeit genutzte Ersatzbus mit den Werbeflächen der Sponsoren beklebt wurde. Der neue Bus soll im Sommer einsatzbereit sein. Wie Pressesprecher Franz-Josef Stapel schildert, warten alle Fahrer sehnsüchtig darauf, wieder für alle Schiefbahner fahren zu dürfen. „In Abstimmung mit den SWK arbeiten wir an möglichen Lösungen. Aber der Fahrbetrieb kann nur mit ausreichender Sicherheit für Fahrgäste und Fahrer/innen aufgenommen werden.“ Zudem wurden die von der zweiten Vorsitzenden Ulrike Ullmann neu organisierten Poloshirts schon an viele Fahrer mit Hilfe von Britta Heinrichs aus der Verwaltung verteilt. „Für den Sommer sind die gesponserten grünen Westen für die Fahrerinnen und Fahrer leider zu warm. Daher hatte der Vorstand beschlossen, zusätzlich neue Poloshirts in den Stadtfarben Blau und Gelb zu ordern“, so Vorsitzender Ernst Kuhlen.