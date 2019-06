Forum Mittelstand : Personalstrategien waren Thema

Willich (RP) Flache Hierarchien, man duzt sich, jede Meinung zählt: Punkte, die beim Viersener Unternehmen Mars gelebt werden, um für ein gutes Betriebsklima zu sorgen und so Mitarbeiter zu halten.

Das machte Mars-Geschäftsführer Patrick Hölscher beim Forum Mittelstand im Stahlwerk Becker in Willich deutlich. Veranstaltet wird die Reihe Forum Mittelstand vom Technologiezentrum Niederrhein (TZN) und der Interessenvereinigung Mittelständische Wirtschaft (IMW). Willichs Bürgermeister Josef Heyes betonte in der von Prof. Thomas Merz moderierten Veranstaltung, wie wichtig es sei, dass die Stadt mit dem Gründerzentrum die Möglichkeit habe, eine Reihe wie das Forum Mittelstand mit so hochkarätigen Referenten durchführen zu können.