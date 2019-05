Schwerer Unfall in Willich : Vatertagsfeier eskaliert - Männer stürzen mit Bollerwagen aus Kofferraum

Schwerer Unfall in Willich

Willich Eine Feier am Vatertag hat in Willich ein schlimmes Ende genommen. Bei einem Unfall wurden zwei junge Männer schwer verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie die Polizei berichtet, hatten zwei 25 und 29 Jahre alte Männer am Donnerstag Vatertag gefeiert. Mit dabei hatten sie einen Bollerwagen. Am frühen Abend baten sie einen 24-jährigen Freund telefonisch, sie abzuholen und nach Hause zu bringen. Der Willicher, der keinen Alkohol getrunken hatte, machte sich auf den Weg und traf seine beiden Freunde auf der Straße Clörath an.