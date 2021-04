Corona-Pandemie : Weitere Todesfälle und 58 neue Infektionen im Kreis Viersen

Kreis Viersen 630 Menschen im Kreis Viersen gelten aktuell als infiziert. Nachdem am Montag ein Leiharbeiter in Viersen mit einem Schnelltest positiv getestet worden war, gibt es nun weitere Infektionen. Das Gesundheitsamt ermittelt.

Drei weitere Menschen im Kreis Viersen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind gestorben: ein 64-Jähriger aus Willich, eine 81-Jährige aus Nettetal und ein 79-Jähriger aus Kempen. Neben diesen Todesfällen wurden dem Kreis Viersen am Mittwoch 58 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Eine Sprecherin erklärte auf Anfrage, nach dem ersten Fall am Montag in Viersen seien mittlerweile insgesamt vier Leiharbeiter eines Unternehmens positiv getestet, das Gesundheitsamt ermittle weiter. Einen neuen Fall gibt es in der Kita Brabanter Straße in Viersen.