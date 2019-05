Straßenausbaubeiträge : FDP zur Willicher Straße: Berliner Flughafen ist günstiger

Die Beiträge, die die Anwohner für den Ausbau der Willicher Straße möglicherweise zahlen sollen, haben sich vervierfacht. Foto: Marc Schütz

Schiefbahn Zum Thema Anliegerbeiträge an der Willicher Straße in Schiefbahn bezieht FDP-Ratsherr Franz-Josef Stapel Stellung, nachdem die CDU einen Fragenkatalog an die Stadtverwaltung geschickt hatte. Die Fragen waren bei der Schiefbahner CDU-Bürgerrunde zusammengetragen worden.

Nach Meinung der FDP erweckt die CDU den Eindruck, mit ihrem Fragenkatalog die Bevölkerung zu sprechen. „In Wirklichkeit will man nur von den selbst erzeugten Problemen ablenken, um so die viel zu früh getroffenen Entscheidungen zur Bebauung des ,Schiefbahner Dreiecks’ zu verschleiern“, meint Stapel. Nach Ansicht der Liberalen hätte zuerst die Verkehrssituation und die damit verbundenen Kosten der Willicher Straße geklärt werden müssen.

„Von der SPD ist diesbezüglich nichts zu erwarten, weil die Sozialdemokraten schon immer für die Bebauung und die Verkehrsentwicklung gewesen sind. Und von den Grünen haben wir noch weniger zu erwarten, denn sie hängen in der strategischen Allianz mit der CDU fest “, bemängelt Stapel. Bezüglich der Anliegerkosten für den Straßenbau Willicher Straße, spricht Stapel von „Nebelkerzen in der CDU-Bürgerrunde“. Er macht darauf aufmerksam, dass die Straßenausbaubeiträge von ursprünglich 6 Euro pro Quadratmeter Grundstücksfläche auf inzwischen 23,50 Euro gestiegen sind. „Knapp 400 Prozent Steigerung in knapp über fünf Jahren? Das schafft ja nicht mal der Berliner Flughafen“, stellt Stapel sarkastisch fest und fordert nun, die Ausbaupläne genau zu studieren und auf jeden Fall auf ein Mindestmaß abzustufen. Insbesondere der „sehr großzügige Eingangsbereich von der L382 in die Willicher Straße über den geplanten Kreisverkehr“ müsse abgebaut werden.

