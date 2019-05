Planungsausschuss : Straßenausbau: Anwohner bestimmen mit

Der Unterbruch ist vor allem zwischen der Römerstraße und der Büttgener Straße in einem schlechten Zustand. Foto: Marc Schütz

Schiefbahn/Anrath Der Unterbruch in Schiefbahn und ein Teilstück der Hausbroicher Straße in Anrath waren jetzt Thema im Planungsausschuss.

Von einer „Straße“ möchte man kaum sprechen, wenn es um den Unterbruch in Schiefbahn – vor allem auf dem Abschnitt zwischen der Büttgener Straße und der Römerstraße – geht. Die Fahrbahn ist übersät mit Schlaglöchern und Flicken. „Die Straße ist nicht sicher zu befahren und bei Regen nicht sicher zu begehen“, sagte jetzt im Planungsausschuss Joachim Herbig von der Bürgerinitiative (BI) Schiefbahn-Unterbruch, als er zur Bürgeranregung Stellung bezog. Die BI fordert, dass auf dem Teilstück „durch Reparaturmaßnahmen und gegebenenfalls mit einer neuen Fahrbahndecke die Verkehrssicherheit“ hergestellt wird. Einen Ausbau der Straße wollen die Anlieger jedoch nicht, da dann hohe Anliegerbeiträge auf sie zukämen – manchen Anwohner würde das hart treffen, da viele Grundstücke am Unterbruch sehr groß sind und entsprechend hohe Beiträge anfallen würden. Einen Bürgersteig beispielsweise hält die BI für unnötig.

Laut Stadtverwaltung wären allerdings tiefgreifende Maßnahmen notwendig, um den Unterbruch, der in den 70er-Jahren letztmals ausgebaut wurde, in einen ordentlichen Zustand zu versetzen. „Die vorhandenen Fahrbahnschäden sind insbesondere auf die unzureichende Straßenoberflächenentwässerung zurückzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Höhenlagen der Fahrbahn, der größtenteils nicht mehr versickerungsfähigen Banketten und der Ableitung von Oberflächenwasser der privaten Grundstücke auf die Straße sammelt sich das Regenwasser an vielen Stellen der Fahrbahn. Dies führt zu umfangreichen Schadensbildern, zum Beispiel zu Ausspülungen bis hin zu Schlaglöchern“, schreibt die Verwaltung und empfiehlt einen „beitragspflichtigen Vollausbau“ stat der aus ihrer Sicht ineffizienten und unwirtschaftlichen Instandsetzung.