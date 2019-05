Fahrradschnellweg : Mit dem Rad schnell von Krefeld über Willich nach Mönchengladbach

In Willich ist bereits ein Teil der ehemaligen Bahnstrecke Krefeld–Mönchengladbach zu einem Radweg ausgebaut. Landrat Andreas Coenen (l.) und Willichs Bürgermeister Josef Heyes schauen sich mit einem Plan der Trasse für den geplanten Radschnellweg die Gegebenheiten vor Ort an. Foto: Kreis Viersen

Willich/Krefeld Mit dem Fahrrad sicher, schnell und direkt von Krefeld nach Mönchengladbach fahren – das ist noch Zukunftsmusik. Doch schon in den kommenden Jahren könnte ein Radschnellweg vom Hauptbahnhof Krefeld über Willich bis zum Hauptbahnhof Mönchengladbach realisiert werden.

Andreas Coenen, Landrat des Kreises Viersen, und Willichs Bürgermeister Josef Heyes setzen sich dafür ein, die seit 1987 stillgelegte Bahnstrecke für den Radverkehr weiter auszubauen. Aktuell hat die Bahnflächenentwicklungsgesellschaft (BEG) NRW der Deutschen Bahn eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Der Kreis Viersen sowie die Städte Willich, Krefeld und Mönchengladbach beteiligen sich finanziell.

„Eine zukunftsweisende Strategie für die Nahmobilität ist eine der drängendsten Aufgaben für die Kommunen. Mit der richtigen Infrastruktur bietet gerade das Fahrrad große Potentiale für den Alltagsverkehr“, sagt Coenen. „Insbesondere am flachen Niederrhein lassen sich mit E-Bikes auch größere Distanzen mühelos und umweltschonend zurücklegen.“

Die ehemalige Bahntrasse zwischen Mönchengladbach und Krefeld ist 18 Kilometer lang. An der Strecke liegen wichtige Gewerbegebiete mit insgesamt über 24.000 Beschäftigten und 1200 Betrieben, die gerade im Berufsverkehr nur zeitaufwändig zu erreichen sind. Die Stadt Willich hat bereits einen mehr als sieben Kilometer langen Abschnitt der ehemaligen Bahntrasse zu einem Radweg, dem Alleenradweg, mit Fördermitteln des Landes umgebaut. „Unsere Willicher Vorarbeit zur Errichtung des Alleenradwegs hat sich voll und ganz bewährt“, sagt Bürgermeister Heyes. „Schülerinnen und Schüler, in den Willicher Gewerbegebieten Münchheide und Gewerbepark Stahlwerk Becker Tätige wie auch sehr viele nah­erholungssuchende Freizeitradler nutzen den attraktiven Radweg, der die zweckmäßige Verlängerung in Richtung Krefeld und Mönchengladbach verdient.“